"الأذرع المفتوحة" تناشد إيطاليا من أجل السماح برسو سفينة تحمل 363 مهاجراً

جددت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية يوم أمس السبت مناشدتها للسلطات الإيطالية من أجل السماح برسو سفينة تحمل على متنها 363 مهاجراً غير شرعي تم إنقاذهم من الغرق بالبحر الأبيض المتوسط منذ خمسة أيام.

وتأتي المناشدات بعد رفض مالطا المتكرر السماح برسو السفينة بموانيها.

وقال جيرارد كانالس، مدير مهمة المنظمة غير الحكومية: "رفضت مالطا رسونا ثلاث مرات على التوالي والآن سوف نرى إذا ما كانت إيطاليا ستقدم لنا (ميناء آمن). لدينا إمدادات تكفي ليومين آخرين ونأمل في ان نتمكن من الرسو".

وكان زعيم حركة "ليغا" اليميني المتطرف ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني من أبرز المعارضين لرسو السفن التي تحمل مهاجرين غير شعريين بموانئ إيطاليا.

وعبر سالفيني مرة أخرى عن ذلك بقوله إنه قد يخاطر بتعرضه لتحقيق قضائي آخر بسبب هذا الرفض إلا أن ذلك لن يثنيه عن موقفه.

وقال في تغريدة على موقع تويتر: "هل اخاطر بمحاكمة أخرى من اجل حماية الحدود الإيطالية؟ فعلتها وسأفعلها مرات أخرى. إذا توجب علي حماية بلدي فانا لا اخشى شيئاً أو أحداَ".

ويواجه سالفيني دعوى قضائية بسبب رفضه رسو سفينة مهاجرين غير شرعيين بموانئ إيطاليا الصيف الماضي.