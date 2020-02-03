تتراكم النفايات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس إثر الإضراب العام الذي تمر به البلاد على خلفية الاحتجاجات على تغيير نظام التقاعد.

وتواجه باريس أزمة النفايات المنزلية بسبب إضراب عمال وسائقي شاحنات النفايات في العاصمة. ووفقا لصحيفة لوموند بلغت نسبة المضربين في قطاع النفايات حوالي 60 % ويستمر الإضراب ليومه العاشر.

وتقول كاثرين ليموين: " في البداية، لم نفهم سبب تراكم القمامة في الخارج، ولكن بعد ذلك أدركنا أن عمال النظافة مضربون لذلك، إنه إضراب يليه إضراب يليه إضراب... غير قابل للانتهاء! وما يدعو إلى القلق هو رؤية الفئران تسرح في الشوارع بسهولة. الموضوع بات أشبه حانة مفتوحة! "