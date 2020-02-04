المطالبة باستقالة رئيس الجامعة الفرنسية لرياضات الجليد ليواجه تهما تخص مدربا في قضية اغتصاب

طالبت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو باستقالة رئيس جامعة رياضات الجليد ديديه غالاغيه، حتى يواجه التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بارتكاب اعتداءات جنسية.

وقالت وزيرة الرياضة إن غالاغيه لا يمكن أن يتنصل من مسؤوليته الأخلاقية والشخصية، وعليه أن يستقيل. وأدانت ماراسينو وجود خلل عام في جهاز الجامعة، وأعلنت اجراء تحقيق إداري جديد بخصوص الجامعة الفرنسية لرياضات الجليد، واللجوء إلى وكيل الجمهورية بهدف الحصول على تحقيق جنائي يتعلق بالوقائع التي تثبته.

وهددت الوزيرة بسحب التفويض الموكول للجامعة، واعدة بالمساعدة في تكوين جمعية للضحايا. إلا أن غالاغيه الرجل القوي في الجامعة منذ 1998 لم ينصع لمطلب الاستقالة، وقال إنه سيوضح جميع المسائل المتعلقة بهذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي سيعقده يوم الأربعاء، ودافع عن نفسه قائلا "إنه إنسان شريف".

والموضوع الرئيسي الذي تؤاخذ عليه وزيرة الرياضة ماراسينو رئيس الجامعة غالاغيه، هو دور الجامعة في الإبقاء على المدرب جيل باير خلال سنوات 2000، وهو الذي اتهمته البطلة سارة أبيبول بالاغتصاب بعد ثلاثين سنة من الوقائع (من 1990 إلى 1992).

وكان غالاغيه ترك منصبه كمدير للفرق الفرنسية لجيل باير المقرب منه سنة 1998، عندما أصبح رئيسا لجامعة رياضات الجليد.

وتعرض باير لاتهامات مماثلة من رياضية أخرى هي هيلين غودار سنة 2000، بخصوص وقائع تعود إلى نهاية السبعينات، لكن القضية حفظت، ثم كان معنيا بتحقيق إداري بعد تشكيات عدد من الأولياء، وهو ما أدى إلى وضع حد لوظائف باير، بوصفه إطارا تقنيا في جامعة رياضات الجليد، ولكن باير حظي بمكانة محورية في الجامعة حتى 2018.

وكان باير دفع أيضا ثمن تورطه في قضية غش خلال الألعاب الأولمبية في سالت لايك سنة 2002، ولمدة ثلاث سنوات منع من أي وظيفة في مجال رياضة التزلج، على المستوى الدولي.