اجتماع لمجلس السلام في واشنطن.. سكان قطاع غزة يعيشون رمضان وسط الخروقات الإسرائيلية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف، يوم الخميس في واشنطن، اجتماعًا لـ "مجلس السلام"، من المقرر أن يشهد الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب المعطيات المعلنة، من المتوقع أن تشكّل ملفات نزع سلاح مقاتلي حركة حماس، وحجم صندوق إعادة الإعمار، وآليات تدفّق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المتضررين من الحرب، اختبارات أساسية لفاعلية المجلس خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين إن الدول الأعضاء في المجلس تعهّدت بتوفير آلاف العناصر للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

ميدانيًا، شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيدًا متواصلًا، حيث قُتل فلسطيني مساء الأربعاء وأُصيب أربعة آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال اقتحامهم بلدة مخماس، شمال شرق القدس. كما فجّر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلًا فلسطينيًا واعتقل شابًا في بلدة بيت أُمّر شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وعلى الجبهة اللبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلًا، غارة على منطقة تبنا عند أطراف بلدة البيسارية جنوبي البلاد. كذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن قوة إسرائيلية نفّذت، خلال الليل، تفجيرًا عند الأطراف الجنوبية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل.

