اجتماع لمجلس السلام في واشنطن.. سكان قطاع غزة يعيشون رمضان وسط الخروقات الإسرائيلية

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم دخول شهر رمضان، في وقت يترقّب فيه انعقاد اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن لبحث مسارات الدعم السياسي والإنساني وإعادة الإعمار.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستضيف، يوم الخميس في واشنطن، اجتماعًا لـ "مجلس السلام"، من المقرر أن يشهد الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب المعطيات المعلنة، من المتوقع أن تشكّل ملفات نزع سلاح مقاتلي حركة حماس، وحجم صندوق إعادة الإعمار، وآليات تدفّق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المتضررين من الحرب، اختبارات أساسية لفاعلية المجلس خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين إن الدول الأعضاء في المجلس تعهّدت بتوفير آلاف العناصر للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
ميدانيًا، شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيدًا متواصلًا، حيث قُتل فلسطيني مساء الأربعاء وأُصيب أربعة آخرون برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال اقتحامهم بلدة مخماس، شمال شرق القدس. كما فجّر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلًا فلسطينيًا واعتقل شابًا في بلدة بيت أُمّر شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وعلى الجبهة اللبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلًا، غارة على منطقة تبنا عند أطراف بلدة البيسارية جنوبي البلاد. كذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن قوة إسرائيلية نفّذت، خلال الليل، تفجيرًا عند الأطراف الجنوبية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
التغطية الحيّة:
الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق في شرق وجنوب لبنان
استهدفت القوات الإسرائيلية، مساء الخميس، مناطق بشرق وجنوب لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الجانبين.
وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات محلة الشعرة المتاخمة لجرود بلدة النبي شيت، عند تخوم السلسلة الشرقية.
منسق "مجلس السلام" يؤكد بدء تجنيد أفراد للشرطة في قطاع غزة
أعلن منسّق "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف أن باب الانتساب فُتح الخميس لإنشاء قوة من الشرطة في قطاع غزة تكون بعيدة من نفوذ حركة حماس.
وقال ملادينوف خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس في واشنطن: "في الساعات الأولى فقط (لفتح باب الانتساب)، قدم ألفا شخص طلبات للانضمام الى قوة الشرطة الوطنية الفلسطينية".
اندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة (ضابط أميركي)
أعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الخميس أن إندونيسيا، أكبر دولة من ناحية عدد السكان في العالم الإسلامي، ستتولى منصب نائب قائد القوة، بينما سيساهم المغرب في عديدها.
وقال جيفرز في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" في واشنطن بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، "لقد عرضت على إندونيسيا منصب نائب قائد قوات الأمن الإندونيسية وقبلَته".
رئيس لجنة التكنوقراط في غزة يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجلس السلام"
وصل رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة شؤون قطاع غزة إلى واشنطن لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أفاد مسؤولان فلسطينيان وكالة "فرانس برس" الخميس.
وقال مصدر مطّلع في اللجنة إن "الدكتور علي شعث وصل فجر اليوم إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع مجلس السلام، حيث يلقي كلمة يقدم فيها الخطوط العامة لخطّته للأيام المئة الأولى، ويرافقه مسؤول ملف المالية في اللجنة".
"أ ب" عن مسؤول أميركي رفيع: أكثر من 40 دولة أكدت إرسال مسؤولين إلى اجتماع مجلس السلام في واشنطن اليوم
الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من "تطهير عرقي"
أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وتابع التقرير "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
لجنة حماية الصحفيين: توثيق احتجاز إسرائيل أكثر من 94 صحفيا فلسطينيا وإعلاميا بين أكتوبر 2023 ويناير 2026
الجيش الإسرائيلي: نفّذنا خلال الليل هجمات على بنى تحتية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان
February 19, 2026
⭕️ هاجم جيشُ الدفاعِ الإسرائيلي خلال ساعاتِ الليل (الخميس) بنى تحتية للمنظمة الإرهابية حزب الله في عدةِ مناطقَ بجنوب لبنان.
"الأونروا": الظروف الإنسانية في عموم قطاع غزة كارثية تزامنا مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية
روبيو يزور إسرائيل في 28 شباط/فبراير
سيجري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو زيارة إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل وسط تصاعد للتوترات مع إيران، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.
وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم كشف هويته إن "الوزير روبيو سيزور إسرائيل في 28 شباط/فبراير للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
مسؤولة بالأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ ضم الضفة الغربية كأمر واقع
حذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى، الأربعاء، من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية ترقى إلى "ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع".
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية: "إننا نشهد ضمّا تدريجيا بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد".
وقالت ديكارلو إنه "في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعا خطيرا للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء" للإسرائيليين.