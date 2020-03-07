فيديو: تهريب المهاجرين.. عملية ضخمة للشرطة الإسبانية واعتقال عشرات المشتبه بهم

أوقفت الشرطة الإسبانية اليوم، السبت، 89 شخصاً مشتبه بانتمائهم لشبكة إجرامية كبيرة تنشط في تهريب المهاجرين والحشيش من شمال إفريقيا إلى إسبانيا.

وقال الحرس المدني (الأمن العام) اليوم إن الشبكة استخدمت القوارب لنقل المهاجرين والمخدرات انطلاقاً من مدينة سبتة (شمال إفريقيا) وعبر مضيق جبل طارق إلى الداخل الإسباني.

وأضاف الحرس المدني أن المحققين التابعين له وجدوا أدلة تؤكد أن 11 قارباً سريعاً شاركت في تهريب 269 شخصاً من إفريقيا إلى إسبانيا إضافة إلى 10 آلاف كيلوغرام من الحشيش.

ويعتبر الجنوب الإسباني المدخل الرئيسي للمخدرات إلى أوروبا.

وقالت الشرطة إن المهربين استخدموا نظام رادار لتجنب قواتها والدوريات البحرية التي تقوم بها، مضيفة أنهم كانوا يحتجزون المهاجرين في إسبانيا حتى تدفع أسرهم ثمن عملية التهريب الذي يقدّر بخمسة آلاف يورو.

ولم تفصح الشرطة عن تاريخ توقيف المشتبه بهم الـ89 غير أنها قالت إن 39 آخرين يخضعون للتحقيق أيضاً.

يذكر أخيراً أن السلطات الإسبانية قامت خلال العملية بمصادرة نحو 26 قارباً و29 آلية و250 ألف يورو (نقداً) و12 سلاحاً.