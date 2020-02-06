شاهد: لحظة هبوط مروعة لطائرة بيغاسوس التركية انشطرت على مدرج مطار في اسطنبول

أظهر شريط مصور لحظة هبوط طائرة ركاب تركية، على مدرج مطار صبيحة غوكجن في مدينة إسطنبول يوم الأربعاء، عندما انزلقت ثم انشطرت إلى ثلاثة أجزاء.

وكان وزير الصحة التركي أعلن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 180 في الحادث. وتملك خطوط طيران بيغاسوس منخفضة التكلفة الطائرة، التي وصلت من مدينة إزمير، وعلى متنها 183 راكبا بينهم 6 من افراد الطاقم.

وظهر النصف الخلفي للطائرة عند الانزلاق تنبعث منه كتلة من لهيب النار، وهو ينزلق لمسافة عشرات الأمتار على المدرج، قبل أن يحيد على أحد أطرافه.

وكان جل المسافرين اضطروا إلى مغادرة الطائرة المحطمة من خلال الفجوات التي أحدثت بهيكلها جراء الاصطدام. في الأثناء تواصل السلطات التركية اليوم الخميس التحقيق، في سبب انزلاق الطائرة وتحطمها.