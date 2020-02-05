شاهد: طائرة "بيغاسوس" تخرج عن المدرج وتنشطر إلى قسمين في مطار صبيحة بإسطنبول

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، متحدثة عن سقوط جرحى جراء الحادث.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الاسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

واشارت وسائل الاعلام التركية الى عدد غير محدد من الجرحى فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط اي قتيل وفق ما نقل عنه تلفزيون تي ار تي الرسمي.

واوضح الوزير ان الطائرة كانت تقل 177 راكبا اضافة الى ستة هم افراد الطاقم.

وكانت الطائرة آتية من ازمير في غرب تركيا ويرجح انها خرجت عن المدرج بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.

واظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الاعلام التركية اناسا يحوطون بالطائرة.

ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان عناصر الاطفاء اخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم اغلاق المطار امام الرحلات وتحويل كل الطائرات الى مطار اسطنبول الدولي الواقع على الضفة الاوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.