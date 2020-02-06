شاهد: ترامب يرفض مصافحة بيلوسي فترد بتمزيق خطابه

هل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؟

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصافحة رئيسة مجلس النوّاب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قبيل إلقاء خطابه حول حالة الإتحاد، على خلفية المحاكمة التي تجرى في مجلس الشيوخ لعزل ترامب.

وقامت رئيسة مجلس النواب بيلوسي بتمزيق نسخة خطاب حالة الإتحاد للرئيس ترامب، فور انتهاء خطابه بينما كانت تجلس خلفه.