شاهد: عراك بالأيدي في البرلمان الأوكراني

شهدت جلسة البرلمان الأوكراني اليوم الخميس عراكاً واشتباكات بين النواب المؤيدين والمعارضين لمشروع قرار يسمح ببيع المزارع الغنية بالإنتاج في البلاد.

ويخشى معارضو مشروع القرار من أن يؤدي بيع تلك المزارع إلى الإضرار بمصالح صغار المزارعين على حساب رجال أعمال أوكرانيين أو أجانب.

بينما يعتقد مؤيدو مشروع القرار إنه سيساهم في حل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الأوكراني.

واحتل نواب المعارضة المنطقة المحيطة بمنصة المتحدث أثناء خطاب النائبة المعارضة يوليا تيموشينكو مما أدى لنشوب عراك بينهم وبين النواب المؤيدين لمشروع القرار.

واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يؤيد بيع المزارع، أن يتم طرح إمكانية بيعها لمستثمرين أجانب للاستفتاء العام.

ويستحوذ صغار الملاك على 75% من مزارع أوكرانيا طبقاً لقانون التملك الحالي الذي يسمح لهم بتأجيرها دون بيعها.