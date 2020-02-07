اليوم الأكثر دفئا في القارة القطبية الجنوبية

تمتعت القارة القطبية الجنوبية بأدفأ يوم على الإطلاق هذا الجمعة حيث وصلت درجات الحرارة إلى 18.3 درجة مئوية، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الأرجنتينية على تويتر أن الرقم القياسي الجديد سجل في منتصف النهار في محطة "إسبيرانزا" للأبحاث. وتقع محطة الأبحاث في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية على بعد حوالي 1100 كيلومتر من مدينة أوشوايا الأرجنتينية.

ويبدو أن درجة الحرارة التي تمّ تسجيلها هي الأعلى على الإطلاق منذ أن انطلقت عملية تسجيل درجات الحرارة في العام 1961 من القرن الماضي، فقد تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي تمّ تسجيله في مارس-اذار 2015 حيث وصلت درجات الحرارة آنذاك إلى 17.5 درجة مئوية.

وكشفت الوكالة أيضا أن درجات الحرارة في قاعدة "مارامبيو"، التي تقع على بعد حوالي 150 كم جنوب شرق "إسبيرانزا"، قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في فبراير-شباط منذ العام 1971، حيث وصلت إلى 14.1 درجة مئوية. وسبق وأن تمّ تسجيل 13.8 درجة مئوية في فبراير-شباط 2013.

وأشارت دراسة صدرت في صيف العام 2019 إلى أن مستويات الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية قد انخفضت منذ العام 2014. وكشفت الدراسة أنّ وجدت أن القطب الجنوبي فقد خلال أربعة أعوام نفس القدر الذي فقده القطب الشمالي خلال 34 عاما.

وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، تعد القارة القطبية الجنوبية، واحدة من "أسرع المناطق ارتفاعا في درجات حرارة الكوكب" حيث ارتفعت درجات الحرارة بنحو 3 درجات مئوية على مدار الخمسين عاما الماضية.