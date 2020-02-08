شاهد: أبرز أحداث الأسبوع في 60 ثانية من الصور

في صور مختارة هذا الأسبوع:

- رجل إطفاء يقف بجانب حطام قطار فائق السرعة بعد خروجه عن القضبان، شمال إيطاليا ، الخميس 6 فبراير ، 2020. أسفر الحادث عن مقتل اثنين من عمال السكك الحديدية وإصابة 27 شخصًا.

- موظفو خدمات الطوارئ يحاولون السيطرة على الوضع بعد انهيار جليدي في مقاطعة فان شرق تركيا، الأربعاء ، 5 فبراير، 2020.

- الشرطة التركية تحرس حطام طائرة Pegasus Airlines بعد أن انزلقت الأربعاء 5 فبراير 2020 في مطار صبيحة في إسطنبول وانقسمت إلى ثلاثة أجزاء عند التصادم.

- عمال يرتبون أسرة في مركز للمؤتمرات تم تحويله إلى مستشفى مؤقت في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين ، الثلاثاء 4 فبراير ، 2020، لاحتواء الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

- اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب أثناء تظاهر لاجئين ومهاجرين خارج مخيم كارا تيبي، في جزيرة ليسفوس اليونانية، 3 فبراير 2020.

- جون غريفيث يحمل بونكسوتاوني فيل، جرذ الأرض، خلال الاحتفال الـ 134 ليوم جرذ الأرض في غوبلر كنوب في بونكسسوتوني، بنسلفانيا، الأحد، 2 فبراير ، 2020.

- إطلاق الصاروخ الباليستي الأمريكي مينوتيمان الثالث غير المسلح أثناء تجربة تطوير في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، 5 فبراير ، 2020 ، في قاعدة فاندنبرغ الجوية ، كاليفورنيا.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال خطاب في الكلية البحرية القديمة في غرينتش، لندن، الاثنين 3 فبراير ، 2020

- مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للحكومة تشعل النار في جزء من الملعب أثناء مباراة كرة قدم كوبا ليبرتادوريس بين يونيفرسيداد دي تشيلي والبرازيلي إنترناسيونال ، في سانتياغو ، تشيلي ، الثلاثاء 4 فبراير ، 2020.

- محامون وهيكل عظمي أمام محكمة في ساريجومين، شمال شرق فرنسا، 3 فبراير 2020 للاحتجاج على إصلاح الحكومة الفرنسية لنظام التقاعد.