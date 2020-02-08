شاهد: إحباط محاولة تهريب 635 كيلوغراماً من زعانف سمك القرش في فلوريدا

تمكنت السلطات الأمريكية من ضبط ومصادرة 635 كيلوغراماً من زعانف سمك القرش المهربة في ميناء مدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

وقالت السلطات إن شحنة الزعانف المجففة كانت مخزنة في 18 صندوقاً وإنها جاءت من أمريكا الجنوبية في طريقها إلى آسيا.

وقدرت السلطات إجمالي سعر الشحنة الضخمة بين 700 ألف إلى مليون دولار أمريكي.

وقالت إيفا لارا، من خدمة الأسماك والحياة البرية في ميامي: "نعتقد بأن المهربين انتزعوا زعانف الأسماك وهي حية قبل أن يلقوا بها لتنفق خنقاً في قاع المياه".

ويُقتل الملايين من سمك القرش بواسطة مهربين يسعون لبيع زعانفها التي تستخدم كحساء للأغنياء في دول آسيوية مثل الصين.