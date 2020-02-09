فيديو: "نبش قبر مهنا" في إدلب على يد عناصر من قوات النظام السوري يثير سخطا واسعا

تداول ناشطون على الإنترنت اليوم الأحد مقطع فيديو لعناصر من الجيش السوري وهم "يخربون" قبراً في بلدة خان السبل (إدلب)، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

وتمكن رؤية اسم "مهنا عمار الدين - أبو مجاهد" محفوراً على الشاهد (الحجر).

بحسب وكالة الأناضول التركية، يعتبر "أبو مجاهد" أحد رموز المعارضة السورية، وقتل في العام 2014. ويُسمع أحد المسلحين التابعين للنظام السوري في الفيديو يقول لآخر همّ بتحطيم الشاهد "نكوت عضامه"، أي "انبش عظامه".

وطالب رجل آخر بإبعاد الشاهد عن القبر "كي لا يُعرف" كما يُسمع في الفيديو.

ويتحدث المسلحون مع رجل يدعى "أبو كمال" ويقولون إنهم وفوا بوعدهم الذي قدّموه له يوم أمس، ويطلقون عبارات نابية، كما يقول أحدهم "هلق رايحين نكمّل نبش".

وفي فيديو ثانٍ تم تداوله منذ الأمس أيضاً، يظهر نفس الرجل الذي حطّم الشاهد على القبر وهو يهدد يشير إلى مقبرة خان السبل ويصف من فيها "بالأنجاس" وواعداً بأنه سيعود (ليصفي حسابه) "مع الميت قبل الحي".

وتساءل عمر مدنيه عبر حسابه على تويتر "أي حقد يحمل هؤلاء" قاصداً قوات النظام السوري.

وتتابع قوات النظام السوري تقدمها في إدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إنها باتت قاب قوسين من السيطرة الكاملة على الطريق الدولية التي تربط دمشق بحلب.