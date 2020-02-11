شاهد: إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في إدلب ومقتل طيارين

قتل طياران في سقوط مروحية عسكرية سورية الثلاثاء 11 شباط/ فبراير في محافظة إدلب استهدفها صاروخ أطلقته القوات التركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة فرانس برس.

وقال المرصد إن المروحية سقطت قرب قرية قميناس جنوب شرق مدينة إدلب.

وأكدت أنقرة الداعمة لفصائل سورية مسلحة في المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا سقوط الطائرة من دون أن تعلن مسؤوليتها عن ذلك.

وذكرت وزارة الدفاع التركية إنها تلقت معلومات تفيد بأن "مروحية تابعة للنظام تحطمت" من دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.

وشاهد مراسل فرانس برس في موقع التحطم جثتي الطيارين وبقايا المروحية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء النظام السوري بدفع الثمن "غالياً جداً" في حال شن هجوماً جديداً ضد القوات التركية في شمال غرب سوريا.

وأعلن إردوغان في خطاب من أنقرة "نال النظام عقابه، لكن ذلك لا يكفي، ستكون هناك تتمة. كلما هاجموا جنودنا، سيدفعون الثمن غالياً، غالياً جداً"، مضيفاً أنه سيعلن عن تدابير إضافية ضد النظام السوري الأربعاء.

وأعلنت أنقرة الاثنين أنها "حيدت" 101 جندي من القوات السورية رداً على قصف سوري على موقع لها في إدلب أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك. ولم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

ولم يعلن المرصد ومقره المملكة المتحدة ولا الحكومة السورية عن وقوع أي إصابات في صفوف الجنود السوريين الاثنين.