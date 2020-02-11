الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وأبرز الخدمات التي يتمّ الوصول إليها

بيّن تقرير أوروبي أن 87 بالمائة من الأشخاص الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي، وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و74 عاماً، قد استخدموا الشبكة العنكبوتية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

التقرير الذي نشره مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية "يوروسات"، ورصد فيه نسبة مستخدمي الانترنت في دول التكتّل (بالنسبة للعدد الإجمالي للسكّان)، وأبرز الخدمات التي يتم الدخول إليها والاستفادة منها، أوضح أنه خلال الربع الأخير من العام 2019، تصدّرت السويد نسبة مستخدمي الانترنت في دول الاتحاد الأوروبي بواقع 98 بالمائة، فيما جاءت بلغاريا في المرتبة الأخيرة بواقع 68 بالمائة.

وشهد استخدام الشبكة العنكبوتية في دول الاتحاد الأوروبي انتشاراً متسارعاً خلال السنوات الماضية، إذ بعد أن كانت نسبة المستخدمين في العام 2007 تبلغ 57 بالمائة، فقد ارتفعت تلك النسبة في العام 2013 لتصل إلى 75 بالمائة، وفي العام 2019 وصلت إلى 87 بالمائة.

وأشار تقرير "يورستات" إلى أن استخدام الشبكة العنكبوتية في دول التكتّل تركز بشكل رئيس خلال الربع الأخير في الجانب المتعلق بإرسال واستقبال رسائل البريد الالكتروني، حيث بلغت نسبة مستخدمي هذه الخدمة 75 بالمائة، أما العثور على معلومات حول السلع والخدمات فقد بلغت نسبة مستخدميها 68 بالمائة.

وأضاف التقرير أن 67 بالمائة من المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي استفادوا من المراسلة الفورية "الشات" و63 بالمائة حصلوا على أخبار عبر الانترنت، و58 بالمائة استفادوا من الخدمات المصرفية، فيما 57 بالمائة من المستخدمين شاركوا ضمن شبكات التواصل الاجتماعي، و55 بالمائة منهم بحثوا عن معلومات متعلقة بالصحة، و53 بالمائة وصلوا إلى مواقع موسيقية، و52 بالمائة، استخدموا الشبكة العنكبوتية من أجل إجراء مكالمات هاتفية.