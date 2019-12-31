ناسا تنشر صورة لـ"رجل ماري" الضخم في أستراليا.. واللغز لم يحل بعد

اختارت الوكالة الأمريكية الوطنية لأبحاث الفضاء (ناسا) صورة التقطها أحد أقمارها الصناعية لأثر أرضي ضخم يعرف باسم "رجل ماري" في جنوب أستراليا كصورة اليوم.

الصورة التي التُقطت يوم 22 يونيو – حزيران الماضي تُظهر أثراً لصورة صياد يحمل ما يبدو وكأنه سهم أو قطعة الخشب المرتدة (بومارانغ). ويمتد الأثر المصنوع من مواد أرضية بطول 3.5 كيلومترات وتمت رؤيته لأول مرة من الفضاء عام 1998 وسمي بـ"رجل ماري" نسبة لمنطقة ماري المجاورة.

وقالت ناسا إن حفريات الأثر بدأت بالتلاشي بشكل ملحوظ عبر السنوات حتى قام بعض من أرباب الأعمال في أستراليا بإعادة ترميم ما أصبح مزاراً سياحياً في عملية استغرقت خمسة أيام عام 2013.

وأكد فريق الترميم أن الأثر الآن أصبح أكثر صلابة بعد خلق أخاديد للرياح تعمل على تخزين المياه وتشجع نمو الأغطية النباتية بالأثر مما يزيد من صلابة فجواته وهو ما ظهر في صورة القمر الصناعي الأخيرة.

ويبقى سبب بناء الأثر الضخم وبناؤه لغزاً كبيراً بالرغم من إعلان ناسا نفسها عن جائزة مادية كبيرة لمن يمكنه تزويدها بمعلومات عنه. في هذا الصدد تقول ناسا "من غير الواضح من قام بحفر الجيوغليف (التصميم) العملاق ولكن الصورة تثير اهتمام كثير من العلماء منذ عقدين تقريباً".