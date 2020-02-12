شاهد: اشتباكات بين قوات أمريكية ومقاتلين موالين للنظام السوري

اندلعت مواجهات بين قوات أمريكية ومقاتلين موالين للنظام السوري في قرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، الأربعاء. وجاء الهجوم في ظل تعرض إحدى دوريات قوّات التحالف لهجوم بالقرب من مدينة القامشلي.

وأسفرت المواجهة عن مقتل سوري و إصابة آخر بجروح.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا) عن شن غارة أمريكية خلال الإشتباكات في قرية خربة عمو التي يسيطر عليها النظام، لكن المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز نفى ذلك.

وقال كاجينز " قوات التحالف التي كانت تقوم بدورية قرب القامشلي، واجهت نقطة تفتيش تحتلها قوات النظام الموالية للنظام السوري."

وتعرضت الدورية لنيران الأسلحة الصغيرة من طرف أفراد مجهولين بعد أن أصدرت قوات التحالف سلسلة من التحذيرات في محاولة لتهدئة الوضع. ودفاعا عن النفس، ردت قوات التحالف على النّار"

وقال جاكيز إن الدورية عادت بأمان إلى قاعدتها بعد "تفاقم الوضع"

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس علم الولايات المتحدة تحلق فوق مركبة و هي تغادر القرية.

ووفقا للمرصد، حاول الموالون للنظام في القرية منع مرور الدورية الأمريكية، وأطلقوا النار في الهواء.

وقال المرصد إن القوات الأمريكية ردت على الهجوم بإطلاق النار وقتلت أحد عناصر القوات الموالية للنظام.

ولم يبلغ التحالف عن وقوع خسائر.

وتعمل القوات الأمريكية في المنطقة كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة ما تبقى من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتقوم القوات الأمريكية بشكل روتيني بدوريات في المنطقة إلى جانب حلفائهم الأكراد .