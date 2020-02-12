إردوغان يهدد بـ "ضرب" النظام السوري "في كل مكان" في سوريا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بضرب النظام السوري "في كل مكان" في سوريا في حالة وقوع هجوم جديد على قواته، متهمًا روسيا بالمشاركة في "مذبحة" المدنيين في الشمال الغربي للبلاد.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة "أعلن أننا سنضرب النظام السوري في كل مكان حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي في حالة وقوع هجوم جديد على القوات التركية في محافظة إدلب. وأضاف "النظام والقوات الروسية (...) التي تدعمهم يهاجمون المدنيين باستمرار ويرتكبون المذابح ويريقون الدماء"

وأضاف أردوغان أن بلاده لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب، رغم تجاهل الجميع للمأساة الحاصلة هناك. وتابع الرئيس التركي بقوله لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق. كما أعلن أن بلاده لن تتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز أي كان وأكد "أقولها علناً، لن يكون أحد في مأمن بمكانٍ أُهدر فيه دم الجنود الأتراك".

وفي أول رد فعل على تصريحات أردوغان، أعلن الكرملين في بيان صحفي أن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا الأربعاء على ضرورة الإستمرار في "التنفيذ الكامل" لاتفاقيات الحد من التصعيد الروسية التركية في سوريا. وأضاف الكرملين أنه خلال محادثة هاتفية، أكد الزعيمان "أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الروسية التركية".