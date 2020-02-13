ايرباص تعلن عن خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو لعام 2019

أعلنت مجموعة "إيرباص" الخميس عن خسائر صافية بقيمة 1,36 مليار يورو في العام 2019 خصوصا بسبب غرامات قيمتها 3,6 مليار يورو في قضية فساد وأعباء جديدة بـ 1,2 مليار لبرنامج تطوير طائرة شحن عسكرية من طراز إيه 400 إم. وباستثناء تلك العناصر سجلت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات أرباحا مرتبطة بأنشطتها بقيمة 6,9 مليار يورو كما جاء في بيان. وتتوقع المجموعة تسليم "نحو 880 طائرة تجارية" في 2020 مقابل 863 في 2019.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لايرباص غيوم فوري قوله إن هذه النتائج "تعكس الاتفاقات النهائية المبرمة مع السلطات لاغلاق تحقيقات الإمتثال وكلفة مرتبطة بمراجعة توقعاتنا لعقود تصدير لطائرة إيه 400 إم".

وفي 31 كانون الثاني/يناير أبرمت ايرباص اتفاقا مع السلطات القضائية الفرنسية والبريطانية والأمريكية لتفادي ملاحقات في قضية فساد على هامش إبرام عقود لقاء دفع غرامات قيمتها 3,598 مليار يورو.

وذكرت الشركة أن عقود شراء طائرات تجارية ارتفعت إلى 768 العام الماضي مقابل 747 في 2018.