"فيسبوك" ترجئ إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا

أرجأت "فيسبوك" إطلاق تطبيقها للمواعدة في أوروبا بعدما فتشت الهيئة الإيرلندية الناظمة للقطاع الإثنين مقر الشبكة الإجتماعية في العاصمة دبلن، على ما أعلن متحدث باسم المجموعة الأمريكية العملاقة.

وقال المتحدث "سنأخذ وقتا أطول للتأكد من جاهزية المنتج للسوق الأوروبية".

وتسعى المجموعة الأمريكية للتأكد من أن تطبيقها الجديد لا يطرح أي مشكلة تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الإيرلندية في بيان مساء الأربعاء إنها فتشت مكاتب "فيسبوك" في برلين الإثنين وجمعت وثائق منه.

وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة فرانس برس إن هذه المداهمة هي الأولى من نوعها التي تستهدف مقر شركة تكنولوجيا منذ إقرار الإتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2018 النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

ويقع مقر "فيسبوك" الأوروبي في إيرلندا، لذا يعود إلى الهيئة الناظمة الإيرلندية فرض تطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة الإيرلندية أنها تلقت اتصالا من "فيسبوك" بشأن مشروعها لتطبيق المواعدة للمرة الأولى الاثنين في الثالث من شباط/فبراير.

وأضافت الهيئة الناظمة "كنا قلقين للغاية من كون فيسبوك تتوجه إلينا للمرة الأولى بهذا الخصوص، نظرا إلى أنها كانت تسعى لإطلاق التطبيق (...) في الثالث عشر من شباط/فبراير" عشية عيد الحب.

ولفتت إلى أنها لم تحصل على أي معلومة أو وثيقة قبل الثالث من شباط/فبراير بشأن احترام خصوصية البيانات، ما دفعها إلى تفتيش مقر "فيسبوك" في إيرلندا.

وأطلقت الشبكة الإجتماعية تدريجا تطبيق المواعدة في القارة الأمريكية وفي جنوب شرق آسيا سنة 2019.