"كورونا" تكبّد "إيرباص" خسائر بقيمة 481 مليون يورو في الربع الأول من العام

أدخلت جائحةُ كورونا شركةَ صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" المنطقة الحمراء على إثر خسارتها 481 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري ما دفعها إلى وضع قضية الحفاظ على السيولة في أعلى سلم اهتماماتها إلى جانب تعليق الأنشطة غير الأساسية في عملها.

وأعلنت شركة "إيرباص"، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 56 بالمائة، بواقع 79 مليون يورو مقارنة مع الأباح التي حققتها خلال المدّة ذاتها من العام الماضي،

وانخفضت قيمة التداول بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 10،631 مليارات يورو، مما يعكس الصعوبات التي تواجه "إيرباص" جرّاء جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع عدد الطائرات التي تمّ تسليمها خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 40 طائرة، علماً أن العدد الإجمالي للطائرات التي كان مقرراً تسليمها خلال تلك المدّة 122 طائرة.

وكانت "إيرباص" أجرت تقييما لتأثير أزمة جائحة كورونا على أنشطتها، ودعت العاملين في الشركة وعددهم 135 ألفا إلى التحضر لاحتمال خفض أكبر للوظائف جراء أزمة كورونا.