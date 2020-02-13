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الولايات المتحدة الأمريكية

مؤسس شركة أمازون يشتري عقاراَ في لوس أنجلس ب 165 مليون دولار

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز   -  
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أ ب - Rafiq Maqbool
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اشترى مؤسس شركة "أمازون" الملياردير الأمريكي جيف بيزوس ملكية عقارية فخمة في لوس أنجلس بسعر 165 مليون دولار ما يشكل مستوى قياسيا جديدا في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة، على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضحت الصحيفة أن بيزوس اشترى هذه الملكية العقارية من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأمريكي ديفيد غيفين محطما السعر القياسي لعقار في منطقة لوس أنجلس.

وقد سجل السعر القياسي السابق العام الماضي عندما اشترى رجل الأعمال الأسترالي-البريطاني لاكلان موردوك بسعر 150 مليون دولار ملكية عقارية في بيل إير تستخدم في تصوير مسلسل "ذي بيفرلي هيلبيليز".

الملكية العقارية الجديدة لجيف بيزوس صممته "وارنر إيستايت" في ثلاثينات القرن الماضي لجاك وارنر أحد مؤسسي شركة الانتاج "وارنر براذيرز"، ويقع في بيفرلي هيلز في منطقة لوس أنجلس وتضم منازل ضيوف وملعبا لكرة المضرب وملعب غولف.

ويعتبر جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار.

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