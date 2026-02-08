بعد أيام من تسريح جماعي للعمال.. الرئيس التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" يتنحى عن منصبه

أعلن ويل لويس، الرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست، يوم السبت أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الصحيفة عن تسريح ثلث موظفيها.

أعلن لويس عن رحيله في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الصحيفة، قائلاً إنه بعد عامين من التحول، "الآن هو الوقت المناسب لي للتنحي". وسيحل محل لويس مؤقتاً جيف دي أونوفريو، المدير المالي للصحيفة.

وقد اكتفى بيان صادر عن الواشنطن بوست بالقول إن دي أونوفريو سيخلف لويس "على الفور".

تم تسريح المئات من صحفيي الصحيفة في التخفيضات الشاملة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء. وفي حين لم تكشف الصحيفة عن عدد الوظائف التي تم إلغاؤها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم تسريح حوالي 300 صحفي من أصل 800 صحفي يعملون لديها.

لم يشارك لويس ولا مالك الصحيفة الملياردير جيف بيزوس في الاجتماع مع الموظفين الذين أعلنوا عن تسريح الموظفين يوم الأربعاء.

ويل لويس، الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست، يقف لالتقاط صورة في واشنطن، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. Matt McClain/The Washington Post via AP

كانت التخفيضات أعمق مما كان متوقعًا، مما أدى إلى إغلاق القسم الرياضي الشهير في الصحيفة، وإلغاء طاقم التصوير الفوتوغرافي والتخفيضات الحادة في الموظفين المسؤولين عن تغطية العاصمة واشنطن وخارجها.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت الصحيفة انشقاقات واسعة النطاق في المواهب وخسرت عشرات الآلاف من المشتركين بعد قرار بيزوس في أواخر الحملة الرئاسية لعام 2024 بالتراجع عن تأييده المزمع لكامالا هاريس، وما تلا ذلك من إعادة توجيه قسم الرأي في اتجاه أكثر تحفظًا.

وقد انتقد مارتن بارون، أول رئيس تحرير للصحيفة في عهد بيزوس، الملياردير لمحاولته "التودد إلى الرئيس ترامب"، ووصف ما حدث في الصحيفة بأنه "دراسة حالة في تدمير شبه فوري للعلامة التجارية التي ألحقها بنفسه".

كان لويس المولود في بريطانيا مديرًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في صحيفة وول ستريت جورنال قبل أن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة في يناير 2024. كانت فترة ولايته متقلبة منذ البداية، وتميزت بتسريح الموظفين وخطة إعادة تنظيم فاشلة أدت إلى رحيل كبيرة المحررين السابقة سالي بوزبي.

وقد أدت عمليات التسريح هذا الأسبوع إلى بعض الدعوات لبيزوس إما لزيادة استثماره في الصحيفة أو بيعها لشخص يقوم بدور أكثر نشاطًا. وقد أشاد لويس في مذكرته ببيزوس قائلاً: "لم يكن من الممكن أن يكون للمؤسسة مالك أفضل منه.

وقال لويس: "خلال فترة ولايتي، تم اتخاذ قرارات صعبة من أجل ضمان مستقبل مستدام لصحيفة واشنطن بوست حتى تتمكن لسنوات عديدة مقبلة من نشر أخبار غير حزبية عالية الجودة لملايين العملاء كل يوم".

سارة كابلان، صحفية في واشنطن بوست، تحتج خارج مكتب واشنطن بوست، الخميس، 5 فبراير/شباط 2026، في واشنطن. AP Photo/Allison Robbert

ووصفت نقابة واشنطن بوست، وهي النقابة التي تمثل الموظفين، خروج لويس بأنه طال انتظاره.

وقالت النقابة في بيان لها: "سيكون إرثه محاولة تدمير مؤسسة صحفية أمريكية عظيمة". "لكن لم يفت الأوان لإنقاذ صحيفة ذا بوست. يجب على جيف بيزوس أن يتراجع فوراً عن عمليات التسريح هذه أو أن يبيع الصحيفة لشخص مستعد للاستثمار في مستقبلها".

وأضاف: "إذا لم يعد جيف بيزوس راغباً في الاستثمار في المهمة التي ميّزت هذه الصحيفة لأجيال وخدمة الملايين الذين يعتمدون على صحافة البوست، فإن البوست تستحق مديراً يملك هذه الإرادة".

وقال بيزوس: "لدى "ذا بوست" مهمة صحفية أساسية وفرصة استثنائية. كل يوم يعطينا قراؤنا خارطة طريق للنجاح. فالبيانات تخبرنا بما هو قيّم وأين نركز."

وقال دي أونوفريو، الذي انضم إلى الصحيفة في حزيران/يونيو الماضي بعد أن عمل في شركة إدارة الإعلانات الرقمية رابتايف وجوجل وزاجات ورابطة البيسبول الأمريكية، في مذكرة إلى الموظفين "إننا ننهي أسبوعًا صعبًا من التغيير بمزيد من التغيير".

وكتب: "هذه فترة صعبة في جميع المؤسسات الإعلامية، وصحيفة ذا بوست ليست استثناءً للأسف". "لقد حظيتُ بشرف المساعدة في رسم مسار المؤسسات الإعلامية التي أحدثت تغييراً في مسارها والراسخة ثقافياً على حد سواء. جميعهم واجهوا رياحاً اقتصادية معاكسة في ظل تغيرات المشهد الصناعي، وقد نهضنا لمواجهة تلك اللحظات. ليس لدي شك في أننا سنفعل ذلك معًا."