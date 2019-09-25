إيطاليا: مخاوف من انهيار إحدى الكتل الجليدية في جبل مون بلان

أغلقت السلطات الإيطالية العديد من الطرقات على مستوى منطقتي كورمايور وأوستا في شمال غرب البلاد، كما قامت بإجلاء سكان المنازل الجبلية القريبة تحسبا لانهيار كتلة جليدية ضخمة من جبل مون بلان الجليدي. وتتخوف السلطات المحلية من التهديد الذي يشكله حوالي 250 ألف متر مكعب من الجليد في حالة انهيار الجبل الجليدي على شكل ثلوج وسيول جليدية على مستوى نهر بلانبنسيو على طول الجهة الإيطالية من جبل مون بلان.

وكانت السلطات الإيطالية في المنطقة قد سجلت تسارعا في معدلات ذوبان الجليد، والتي وصلت سرعتها إلى ما بين 50 و60 سنتيمترا في اليوم. وعلى هذا الأساس قرر رئيس بلدية كورمايور، التي تعتبر أقرب مدينة ومنتجع رئيسي للتزلج بالمنطقة، إغلاق الطرق في فال فيري على الجانب الإيطالي من مون بلان، كما تمّت دعوة سكان المنطقة إلى إخلاء منازلهم في روشفور كإجراء احترازي.

رويترز

رويترز

رويترز

وأكدت السلطات المحلية أنه لا وجدو لتهديد حقيقي للمناطق السكنية أو المنشآت السياحية، ولكن تمّ إبلاغ السكان وإخطارهم بالسيناريوهات المحتملة في حال حدوث انهيار.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية وتراجع الصفائح الجليدية القطبية. وقد ألقت هذه الظاهرة بظلالها على جبل مون بلان، الذي يعدّ أعلى سلسلة جبال في أوروبا الغربية، إذ يضمّ إحدى عشرة قمة مستقلة رئيسية، يبلغ ارتفاع كل منها 4000 متر.

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