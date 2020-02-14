الوزير الفرنسي السابق بنجامين غريفو يسحب ترشحه للانتخابات المحلية لباريس بسبب فضيحة جنسية

أعلن الجمعة مرشح حزب الجمهورية إلى لأمام الفرنسي لمنصب عمدة باريس، بنجامين غريفو سحب ترشحه على خلفية فضيحة رسائل وصور جنسية نشرها موقع إخباري وتداولها فنان روسي على تويتر قبل أن تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي منذ الخميس. وقال غريفو الجمعة إنه فضل الأنسحاب من أجل حماية أحبائه بعد بث الصور والرسائل الجنسية عبر موقع تويتر.

وأضاف غريفو "نقل موقع على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هجمات شريرة أضرت بخصوصية حياتي. عائلتي لا تستحق ذلك. لا يجب أن يتعرض أي شخص لمثل هذا العنف".

وشغل بنجامين غريفو منصب الناطق الرسمي للحكومة واستقال من أجل الترشح إلى منصب عمدة باريس. ويعد عريفو من المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث كان من بين أول المنظمين إلى حركته إلى الأمام. ولم يتم التحقق بعد من صحة هذه الرسائل والصور حيث لم يتطرق غريفو للمزيد من التفاصيل.