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شاهد: عقد قران تحت الماء في تايلندا

في خطوة فريدة من نوعها اختار عروسان في تايلاند الإحتفال بعقد قرانهما تحت الماء، اليوم 14 من شباط/فبرايرالمصادف لعيد الحب أو عيد القديس "فلنتاين."

وبهذه المناسبة أجرى العروسان مراسم الزفاف على عمق أمتار تحت البحر بمختلف الطقوس والعادات الخاصة بهم.

ولبس العروسان بدلة وفستان الزفاف حاملين أنبوبتي أوكسجين وأدوات الغطس.

وهذه المبادرة لا تعد الأولى من نوعها حيث يتردد كثيرون في تايلاند لخوض هذه التجربة.

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