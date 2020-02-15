Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تزيد الضرائب العقابية على طائرات إيرباص من 10% إلى 15%

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
واشنطن تزيد الضرائب العقابية على طائرات إيرباص من 10% إلى 15%
حقوق النشر
wikipedia -
حجم النص Aa Aa

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها سترفع نسبة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10% حالياً إلى 15% اعتباراً من 18 آذار/مارس المقبل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في تشرين الأول/أكتوبر ضريبة بنسبة 10% على طائرات إيرباص الأوروبية وذلك في إطار إجراءات عقابية استهدفت ما قيمته 7,5 مليار دولار من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

والزيادة الجديدة التي كشف عنها مكتب الممثّل التجاري للولايات المتحدة في بيان، تأتي بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أنّ الوقت قد حان للتفاوض "ببالغ الجدية" على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox