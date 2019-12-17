إيرباص توقع عقد تبيع 430 طائرة لشركة أمريكية بقيمة 36 مليار يورو

من المنتظر أن تعلن شركة صناعة الطائرات "إيرباص" عن بيع 430 طائرة من طراز "A320" لشركة "إنديغو بارتنرز" الأمريكية للاستثمار، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار، وهي ما يُعتقد أنّها الصفقة الأكبر في تاريخ الشركة.

وتتميز طائرات "إيه 320 نيو" بتقنياتها الحديثة بما في ذلك خيار المحرك الجديد والإضافات إلى الأجنحة التي تسمى "شاركلتز"، كما أن هذه الطائرات تعمل على الحد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.

وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء، نقلاً عن مصدرٍ لم تسمّه، أن الصفقة تشتمل على طائرات من طراز "إيه 320 نيو"، ومن طراز "إيه 321 نيو"، هذا ورفضت شركة "إيرباص التعليق" على الخبر.

ومن المتوقع، حسب المصدر المشار إليه، الإعلان رسمياً عن الصفقة الأربعاء في معرض دبي للطيران، حيث من المرجّح أن تعقد شركة الطيران العملاقة مؤتمراً صحفياً عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

وتعدُ طائرات إيرباص "إيه 320 نيو" الأكثر مبيعاً في العالم، وقد أعلنت الشركة عن تلقيها، حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلبيات لشراء 288 طائرة، ما يعني أن إيرباص ستتجاوز شركة "بيوينغ" بإجمالي 718 طلباً مقابل 605 طلبات لمنافستها الأمريكية.