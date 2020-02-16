شاهد: النبوغ بالميدان.. طفل في عامه الثاني فقط يبرع في ممارسة الهوكي على الجليد

يبلغ النرويجي ميو هالفورسن من العمر عامين فقط، لكنه يمارس رياضة الهوكي على الجليد بكل براعة، فهو لا يخشى السقوط، كما أنه سريع أثناء ملاحقة الكرة على الجليد، نظرا لقدرته على التزلج على أرضية الملعب الجليدية.

ميو هالفورس كالكبار تماما، يعرف قواعد اللعبة ويتذمر عندما يخسر، كما أن عشقه للهوكي على الجليد جعله يحتفظ بقفازاته وبعصا الهوكي أثناء نومه. ويحضر الصغير ميو إلى حصص تدريبية للتدرب مع أطفال في السادسة من العمر، قد لاحظ الجميع موهبته في ممارسة الهوكي على الجليد، والتي قد تجعل منه بطلا حقيقيا في هذه الرياضة مستقبلا.