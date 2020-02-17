ألمانيا: مجموعة يمينية اعتقلت قبل أيام خططت لتنفيذ هجمات ضد مساجد في أوقات الصلاة

كشفت تقارير إعلامية أن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة الذين أوقفوا في ألمانيا في إطار تحقيقات موسّعة لمكافحة الإرهاب كانوا يخطّطون لهجمات واسعة النطاق ضد مساجد على غرار الهجمات التي شهدتها نيوزيلندا العام الماضي.

وأوردت صحيفتا "دير شبيغل" و"بيلد" أن المجموعة التي أوقف 12 من أعضائها الجمعة كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة.

وكشفت التقارير إن الموقوفين كانوا يخططون لهجمات مماثلة لتلك التي وقعت في كرايستشيرش في نيوزيلندا حيث استُهدف مسجدان بإطلاق نار ما أسفر عن 51 قتيلا.

وكان الزعيم المفترض للمجموعة، والذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفتان أن مخبرا تمكن من اختراق المجموعة هو من أبلغ المحققين بالمخطط.

وأطلق المحققون عمليات دهم لكشف ما إذا تم تزويد المشتبه بهم بأسلحة أو لوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء.

ومنذ جريمة قتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في حزيران/يونيو من العام الماضي والاعتداء على كنيس في هاله في شرق البلاد عزّزت السلطات الألمانية مراقبة انشطة اليمين المتطرف.