الخرطوم تعلن الكشف عن "خلية إرهابية من الإخوان" كانت تخطط لتفجيرات

أعلنت النيابة العامة السودانية الخميس، اكتشاف "خلية إرهابية" تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقالت إنها كانت تخطط لاعتداءات في البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني أن وكيل نيابة في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم سجل دعوة ضد عنصر في "خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات" في مدن سودانية.

وذكر المصدر في تصريح خطي "وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف (شرق الخرطوم) مولانا معتصم محمود بقيد دعوى جنائية بموجب المواد 165 القانون الجنائي السوداني والمادة 26 أسلحة وذخائر والمادة 5/6 مكافحة الإرهاب في مواجهة عناصر الخلية الإرهابية".

وكانت السلطات السودانية قد ضبطت الثلاثاء، في منزل أحد عناصر المجموعة "عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة الكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية".

وأضاف التصريح "حسب اعتراف المتهم، إن الشبكة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية".

وتم استصدار أوامر قضائية للقبض على باقي أفراد الخلية.

وتتهم الحكومة المصرية نظام الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير بإيواء أفراد من جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

وفي خضم حركة احتجاج شعبية لا سابق لها في نيسان/ابريل 2019 ، أطاح الجيش السوداني بعمر البشير الذي وصل إلى السلطة في 1989 إثر انقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين السودانيين.

وجاء أيضا في البيان "أقر المتهم بتلقيه تدريبا على صناعة وتركيب المتفجرات وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة عن طريق التهريب (قبل أشهر إلى السودان..) وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان".

واستضافت سلطات السودان في تسعينيات القرن الماضي عددا من أعضاء تنظيمات إسلامية بمن فيهم مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن الذي عاش في البلاد في الفترة الممتدة بين 1992 و1996 .