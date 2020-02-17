شاهد: فيضانات كبيرة في ولاية ميسيسيبي والسلطات تعلن حالة الطوارئ

شهدت ولاية ميسيسيبي حدوث فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النهر. وأعلن حاكم الولاية تيت ريفز حالة الطوارئ ودعا إلى إجلاء آلاف الأشخاص في سهل نهر اللؤلؤ بعد وصل ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية هي الأكبر منذ حوالي 40 عاما.

وقامت جاكسون، التي تعتبر من أكبر مدن الولاية بإصدار أمر بالإجلاء الإجباري لمدة 7 أيام على الأقل، لسكان المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع النهر إلى 12 مترا مساء هذا الأحد.

وأكد تيت ريفز أن أكثر من 2400 منزل وهياكل أخرى في جاكسون وبالقرب منها يمكن إما تغمرها المياه أو تصبح معزولة بسبب غزارة الأمطار.