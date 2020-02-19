العراق والجزائر من أسوأ الدول من حيث خدمة الإنترنت

احتل العراق المركز الأول في قائمة الدول الأضعف من حيث خدمة الإنترنت للهواتف الذكية، وذلك حسب الدراسة التي نشرتها شركة "أوبن سيجنال" المتخصصة في خدمات الإنترنت. وحلّت الجزائر في المركز الثاني من حيث سوء التغطية رغم المشاريع الطموحة التي قامت بها السلطات الجزائرية لتوسيع التغطية بالشبكة لتشمل المناطق الحضرية والمناطق الريفية والنائية من خلال استثمارات كبيرة للقطاع العام والخاص.

وتتنافس شركات الاتصالات وشبكات الإنترنت في جميع أنحاء العالم في تقديم الأفضل لديها فيما يخص خدمات الإنترنت من حيث السرعة ومساحة التغطية، فالإنترنت أصبح عصب الحياة ويدخل في تفاصيل الحياة اليومية. وحلّت نيبال في المركز الثالث من حيث سوء خدمات الإنترنت تليها أوزبكستان ثمّ غانا، فالسينغال والسلفادور ونيجيريا وكمبوديا وبنغلاديش.

وأوضحت "أوبن سيجنال" أنها أجرت دراسة استقصائية حول تجربة شبكة الهاتف المحمول لتقييم مدى نجاعة الجيل الخامس حيث أجريت الدراسة على 87 دولة وتمّ ترتيبها من خلال استخدام 5 معايير رئيسية وهي: توفر الجيل الرابع وتجربة الفيديو وتجربة سرعة التنزيل والتحميل ومدة وزمن الوصول.

وأدرج التقرير الدول الـ 10 الأولى الأفضل من حيث خدمة الإنترنت وهي كوريا الجنوبية واليابان والنرويج وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وتايوان والمجر والسويد والهند. وأكد التقرير أنّ الدول الأوروبية تهيمن على مجال الشبكات الجيدة، ومع ذلك، لم يدرج التقرير أيّ بلد أوروبي في المراكز العشرة الأولى في المقاييس الخمسة الرئيسية.

وعلى ما يبدو، فهناك العديد من التطبيقات المصممة لتحديد مستوى قوة الإشارة وأهمها تطبيق "أوبن سيجنال"، الذي يعمل على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ويتميز ببساطة استخدامه، كما أنه متاح بشكل مجاني. ويقدم تطبيق "أوبن سيجنال" معلومات مفصلة حول مكان جهاز بث الإشارة الذي يتصل به هاتفنا، بالإضافة إلى تنويع الألوان، فاللون الأخضر يرمز للتغطية الجيدة، والأحمر يرمز إلى وجود مشاكل، وهو ما يمكننا من معرفة مستوى قوة الإشارة.