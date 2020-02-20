كندا: عشرات الجرحى في حادث اصطدام 200 سيارة في مونتريال

أصيب قرابة 70 شخصا، الإربعاء، في حادث سير مروع بمدينة مونتريال الكندية، عقب تصادم أكثر من 200 مركبة، في أحد شوارع ضواحي المدينة. وصرح أحد عناصر شرطة إقليم كيبيك لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن شخصين بقيا عالقين داخل سيارتهما بعد مرور ساعات على الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة وجود حافلة مدرسية صغيرة وشاحنة تحمل صهريجاً عليه علامة مواد قابلة للاشتعال، لكن مسؤولين أكدوا عدم إصابة أي من التلاميذ جراء الحادث.

وظهرت في عدد من الصور التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مكدسة فوق بعضها البعض، فيما تهشم بعضها بشكل يصعب التعرف عليها.

وفي وقت لاحق، قال وزير النقل في كيبيك، فرانسوا بونارديل، في مؤتمر صحفي "إن الظروف الجوية السيئة كتساقط الثلوج وعدم وضوح الرؤية، هي عوامل قد تكون ساهمت في الحادث المروع"، متابعا "بينما كان السائقون يقودون مركباتهم، هبت رياح قوية، مما جعل الرؤية بوضوح أمرا صعبا".

وقال إنه من المرجح أن تظل الطريق السريعة رقم 15 في ضاحية لابرايري مغلقة في كلا الاتجاهين.