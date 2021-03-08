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السويد

شاهد: لحظة اصطدام قطار بحافلة للنقل العام في مدينة غوتنبرغ السويدية

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بقلم:  يورونيوز مع AP
حادث على سكة القطار في السويد
حادث على سكة القطار في السويد   -   حقوق النشر  FREDDY PERSSON Via AP
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اصطدم صباح الإثنين قطار بحافلة للنقل العام تعمل بالغاز فى هيسينغن، أحد أحياء مدينة غوتنبرغ في السويد.

وقالت الشرطة إنها لم تقع إصابات خطيرة، حيث كانت الحافلة فارغة وقت وقوع الاصطدام.

وكان على متن القطار 50 شخصًا، وتلقى ثلاثة منهم رعاية طبية بسبب إصابتهم بكدمات، حيث أظهر مقطع فيديو صوّره أحد المارة الحافلة عالقة على ممرّ التقاطع. وأدت قوة الاصطدام إلى إخراج إحدى قاطراته عن مسارها.

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ولا تشتبه الشرطة في أي عمل إجرامي وراء الحادث.