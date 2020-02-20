اعتداء ألمانيا: ميركل "تندد" وماكرون يعبر عن"حزنه الشديد" وفون ديرلايين تشعر"بصدمة عميقة"

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس بـ "السم" المتمثل في الكراهية والعنصرية المنتشر في المجتمع الألماني، بعد أن قام شخص يعتقد أنه من اليمين المتطرف بقتل تسعة أشخاص في مقهيين للنارجيلة في مدينة هاناو قرب فرانكفورت. وقالت ميركل للصحفيين "العنصرية سم، الكراهية سم وهذا السم موجود في مجتمعنا وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم".

الرئيس الفرنسي يعبر عن "حزنه الشديد"

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن "حزنه الشديد" و"دعمه الكامل لألمانيا في مواجهة هذا الاعتداء المأساوي"، بعد عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا مساء الأربعاء في هاناو في وسط ألمانيا وأسفرتا عن تسعة قتلى.

وأضاف ماكرون في تغريدة "أفكارنا تتجه نحو الضحايا والعائلات المكلومة. أنا إلى (أقف إلى) جانب المستشارة (أنغيلا) ميركل في هذه المعركة من أجل قيمنا وحماية ديموقراطياتنا". ورجحت النيابة الفدرالية الألمانية أن تكون "كراهية الأجانب" هي دافع المشتبه به الذي عُثر عليه ميتاً في منزله.

رئيسة المفوضية الأوروبية تشعر "بصدمة عميقة"

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لايين الخميس عن شعورها "بصدمة عميقة"، إزاء عمليتي إطلاق نار داميتين نُفّذتا في مدينة هاناو في وسط ألمانيا مع ترجيح القضاء أن المهاجم تصرف بدافع من "كراهية الأجانب".

وكتبت وزيرة الدفاع السابقة في حكومة أنغيلا ميركل على حسابها على موقع تويتر "هذا الصباح، بحزن كبير أفكّر بعائلات وأقارب الضحايا الذين أُقدّم لهم تعازيّ الحارة. اليوم، نتشارك حزنكم".

ووصف رئيس المجلس الأوروبي (الذي يمثل القادة الـ27 للاتحاد الأوروبي) البلجيكي شارل ميشيل الاعتداء المزدوج بأنه "مأساة" وندّد بـ"خسارة أرواح بشرية بلا طائل".

وكتب رئيس الوزراء البلجيكي السابق في تغريدة "بعد الاعتداء الفظيع، أفكارنا مع سكان هاناو".

وكذلك قال رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي ديفيد ساسولي على تويتر إنه "مصدوم وحزين جداً" مضيفاً "نحن متّحدون ضد أي شكل من الكراهية والعنف".