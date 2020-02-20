شاهد: مصر تُشيد جداراً جديداً على طول حدودها مع قطاع غزة

قال مصدر أمني وشهود عيان الأربعاء إنّ السطات المصرية بدأت تشييد جدار على طول حدودها مع قطاع غزة المحاصر من طرف إسرائيل والذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واستطاع بعض الصحفيين من وكالة فرانس براس أن يلاحظوا بنّائين يقومون بتشييد جدار جديد من الخرسانة، يبلغ علوه عدة أمتار على الجانب المصري من الحدود مع غزة و الذي يغطي حوالي 13 كيلومترا. ويضاف هذا الجدار في الواقع إلى حاجز قديم، تم إنشاؤه لمنع تهريب البضائع والأسلحة عبر الأنفاق المحفورة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ويقوم عشرات العمال بإستخدام رافعات ببناء هذا الحاجز الذي يمتد حاليا من جنوب شرق غزة إلى معبر رفح الذي يعتبر البوابة الوحيدة بين غزة ودول أخرى.

وقال مصدر أمني من حماس في غزة فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة فرانس برس "بناء الجدار يتم بسرعة" وأضاف "بالنسبة لنا، الشيء المهم هو أن نكون قادرين على حماية ومراقبة جانبنا من الحدود بين غزة ومصر". كما رفض الجيش المصري التعليق على بناء هذا الحاجز.

وزار وفد مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، رئيس الشؤون الفلسطينية في جهاز المخابرات المصري، غزة الأسبوع الماضي على أمل تحقيق الأمن والإستقرار في القطاع بعد مزيد من جولات التصعيد والاعتداءات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل. كما قامت مصر مع قطر العام المنصرم بتعزيز هدنة بين حماس وإسرائيل، لكن هذه الهدنة لم تصادق عليها حركة الجهاد الإسلامي.