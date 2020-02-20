مونتريال تضع حدا للسكوتر الكهربائي في شوارعها

أعلنت مدينة مونتريال الأربعاء وقف تجربة للسكوتر الكهربائي بالخدمة الذاتية بوشرت الصيف الماضي بسبب عدم احترام المستخدمين لقواعد استعمالها. وقالت البلدية "رُكنت 20 في المئة فقط من السكوتر" في الأماكن المخصصة لها، مشددة في بيان على المخاطر المتعلقة ب "السلامة" و"الفوضى" والعلاقة "الصعبة أحيانا مع المشاة".

وقال المسؤول عن النقل في البلدية إريك آلن كالدويل "لا تريد بلدية مونتريال أن تتحول إلى شرطة للسكوتر"، مشيرا إلى تسجيل "خروقات بنسبة 80 بالمئة" للقواعد المعمول بها. وأضاف "في العام 2020 ستخلو شوارع مونتريال من السكوتر" بعدما عجز مشغلوها عن ضمان احترام القواعد المعتمدة في هذا المجال.

وكان المشروع التجريبي الذي أطلق في صيف 2019 يقترح على سكان المدينة استئجار دراجات وسكوتر كهربائية في الشارع، مع عدد من المشغلين من بينهم الشركتان الأميركيتان الكبيرتان "بيرد و"لايم".

وقال المدير العام لفرع "لايم" في كندا مايكل ماركيفيتش "هذا التوقف غير المتوقع في برنامج السكوتر الكهربائي مخيب جدا للآمال ويعد تراجعا كبيرا لسكان مدينة ملتزمة خفض أزمات السير وانبعاثات الكربون". وتابع "من الواضح وجود طلب فعلي على خيارات نقل بيئية وعملية مع تسجيل أكثر من 200 ألف رحلة و50 ألف مستخدم في غضون ثلاثة أشهر فقط".

وقالت شركة "بيرد" من جهتها "رغم هذا القرار، ستستمر بيرد كندا في تعاونها مع بلدية مونتريال لإعادة السكوتر الكهربائي في العام 2021".

وقد شملت المخالفات عدم احترام أماكن الركن أو تشريعات السلامة المرورية ولا سيما وضع الخوذة. ولم يسجل وقوع أي وفيات أو حوادث خطرة خلال هذه التجربة. واعتُبر اعتماد وسيلة النقل هذه في مدن كثيرة في العالم تهديدا للمشاة، ووضعت سلطات محلية قواعد صارمة لضبط استخدامها.

ومنعت سنغافورة في تشرين الثاني/نوفمبر السكوتر على أرصفتها حاذية بذلك حذو ألمانيا وفرنسا.