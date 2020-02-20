خطط لتغيير وجه حي الدعارة الشهير في أمستردام

تخطّط مدينة أمستردام لبناء "مجمّع جنسي" يضمّ نوادي ومسارح وأقساما مخصّصة لتقديم الخدمات الجنسية بالإضافة إلى فنادق لممارسة البغاء، في مشروع لتغيير وجه "حي الضوء الأحمر"الشهير دي فالن أو "ريد لايت ديستركت" في العاصمة الهولندية. وقال مجلس بلدية أمستردام الذي كشف عن المخطّط الجديد "الخياران الأكثر رجحانا حاليا هما إقامة "فندق مخصّص لممارسة الجنس" مع نوافذ مغلقة أو "مركز جنسي". وأضاف في بيان "هذان الخياران يحملان الإيجابيات الأكبر والسلبيات الأدنى".

وأعلن رئيس بلدية أمستردام فيمكه هلسيما عن قراره بـ"تطهير" الحيّ الذي تزوره جحافل من السيّاح وهم في حالة سكر في كثير من الأحيان "من دون إقامة أي احترام للمومسات والمقيمين في المنطقة". وأعرب هلسيما عن قلقه إزاء "الزيادة الكبيرة في الدعارة غير المنظّمة" حول الحيّ.

وفي الأشهر الأخيرة، عقدت المدينة مشاورات مع عاملات الجنس ومالكي الأبنية والجهات الفاعلة المشاركة في ممارسة البغاء لتبيان مواقفهم من الموضوع، وفقاً لرئيس البلدية.

وأشار المجلس البلدي إلى "اعتماد خيارات كثيرة، من ضمنها تحديد مواقع لممارسة العمل الجنسي في مدينتنا". على سبيل المثال "في حال كان الموقع بعيداً جداً، فإن الخطر الأمني سيكون أعلى، وسيصبح من الصعب مراقبته. ويفترض أن يكون الوصول إلى الموقع سهلاً عبر وسائل النقل العام".

وتابعت البلدية "يعدّ العمل الجنسي طبيعياً، ونحن لا نسعى إلى القضاء على أنشطة البغاء في المدينة".

ويأمل المجلس البلدي الانتهاء من هذا المشروع قبل حلول الصيف المقبل.