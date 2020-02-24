واشنطن تسلم مصر والسودان وإثيوبيا مسودة اتفاق حول سد النهضة

أعلن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، الاثنين أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية، حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.

دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيطين منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور، وتعقد وفود من هذه الدول مفاوضات في 28 الجاري للنظر في مسودة الاتفاق.

وقال عباس، وزير الري والموارد المائية للصحفيين: "تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأميركية لتدرسها وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن".

وأضاف عباس: "90% من القضايا تم الاتفاق عليها.... وتبقى نقاط بسيطة ولكنها مهمة، وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فتم الاتفاق عليها".

تبني اثيوبيا منذ عام 2001 سد النهضة، بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر بسبب تأثيره على امدادهما بمياه النيل.

وأشار عباس إلى أن المسودة، هي ثمرة تفاوض استمر أعواما بين الدول الثلاث.

قال هشام كاهن، المفاوض القانوني السوداني للصحفيين "المسودة تقول أن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث".

وأضاف كاهن أن "الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما انها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية".