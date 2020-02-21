تصنيف الفيفا 2020: فلسطين تحرز تقدما وسط شهر هادئ من كرة القدم الدولية

بالرغم من وجود تغيرات طفيفة في التصنيف العالمي الأول لعام 2020 فيفا/كوكا كولا، بسبب قلة المباريات التي خاضتها على الصعيد الدولي حتى الآن، إلا أن فلسطين قد حققت تقدما ملحوظا بثلاث نقاط واحتلت المركز 103. وقد لعبت الفرق 15 مباراة ودية، منذ آخر تحديث للترتيب في ديسمبر/تشرين الأول، بما في ذلك مباراتين في أواخر عام 2019، ولا تزال بلجيكا وفرنسا والبرازيل في المراكز الثلاثة الأولى.

وهناك بعض التغيرات الطفيفة في المراتب الخمسين حيث تمركزت ويلز في المرتبة 23 بعد أن فقدت نقطة واحدة وباراغواي في المركز 41 في حين إحتلت غانا المرتبة 46.

ونجاح فريق الاتحاد الآسيوي في كأس بانجاباندو في يناير/ كانون الثاني قد حقق لهم قفزة كبيرة في إستونيا وترينيداد وتوباغو وموزمبيق وكينيا ، حيث حصلوا على أكبر حركة بالرصيد والنقاط إضافة لفلسطين.

وتأهلت بوروندي صاحبة المركز الـ 149، للفوز بأربعة مباريات في كانون الثاني/يناير وانضمت بذلك إلى قائمة الـ 150 الأولى.