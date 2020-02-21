شاهد: متحف الهولوزيوم في جورجيا يعرض لوحات فنية بتقنيات تكنولوجية متطورة

رسم نيكو بيروزماني لوحة "الصياد" في أوائل القرن العشرين، لكننا اليوم في القرن الحادي والعشرين حيث تم منح الفنان الأكثر شهرة في جورجيا لمسة عصرية بمساعدة التكنولوجيا. في متحف الهولوغرام الجديد، المسمى هولوزيوم في العاصمة تبليسي يعرض 120 جهاز عرض فنه على الجدران. شخصيات لوحاته تدور وتنتقل وتتحرك أثناء مشاهدة الزوار.
يعد هذا العرض الأول من نوعه يقام في متحف هولوزيوم ويمكن للزوار الانغماس في هذا الفن الجديد والتفاعل معه لمعرفة كيف تتعامل أجهزة العرض مع اللوحات.
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