مظاهرة في لندن لدعم أسانج والاحتجاج على احتمال تسليمه للولايات المتحدة

تظاهر مئات الأشخاص السبت في لندن تحت شعار "أفرجوا عن أسانج" احتجاجاً على احتمال تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، قبل يومين من بدء القضاء البريطاني درس طلب الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

وتجمع الحشد قرب مقر السفارة الأسترالية قبل السير في شوارع لندن، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا تلمسوا أسانج" و"الصحافة ليست جريمة".

وهتف المتظاهرون لدى مرورهم أمام مقر رئاسة الوزراء "عار عليك بوريس جونسون".

وبين الشخصيات الداعمة لأسانج وزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود.

وأعلن جون شيبتون والد أسانج "لا أفهم لماذا جوليان معتقل" مندداً ب"حبس تعسفي".

وأسانج (48 عاماً) مسجون في سجن بيلمارش جنوب لندن منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2019 في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات.

وهو ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التجسس وتطالب واشنطن بتسليمه وقد يواجه السجن حتى 175 عاماً.

وتأخذ عليه السلطات الأميركية تعريض بعض مصادرها للخطر لدى نشر حوالي 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان في 2010.

ودعا كريستن هرافنسون رئيس تحرير ويكيليكس السبت من لندن "الجميع إلى فتح معركة من أجل أسانج" منتقداً "القوة السوداء" التي تضرب كل الذين يريدون "الحقيقة والشفافية".

ودعمت منظمة "مراسلون بلا حدود" مؤخراً أسانج وأطلقت عريضة وقعها حتى بعد ظهر السبت 40 ألف شخص.