مظاهرات في بريطانيا تطالب بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

آلاف المتظاهرين في بريطانيا، يطالبون بعدم تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، إلى الولايات المتحدة، مرددين شعارات ضد الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. نشطاء الشفافية ومناهضو الحرب أشادوا بأسانج مؤكدين أنه كشف مقتل المدنيين والتعذيب والعمليات العسكرية السرية من خلال تسريب وثائق أمريكية عن حرب العراق وأفغانستان.