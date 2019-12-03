سد النهضة الإثيوبي يثير قلق المزارعين على ضفتي النيل في مصر

تحت ظلال شجرة وارفة ينضم عمر إلى مزارعين آخرين في قرية صغيرة بغرب القاهرة ليقنعهم بأحقيته في ري أرضه أولا فيما قلّت المياه التي يصبها نهر النيل في قناة مجاورة لأراضيهم.

ويقول عمر البالغ من العمر 65 عاما إن أرضه "جافة منذ عدة أيام". ويضيف "أنا بحاجة الى مياه لريها قبل أن يستخدمها الآخرون".

ويضيف الرجل الذي يزرع خضروات مشيرا إلى أوراق السبانخ والخس في حقله "نحن نعتمد على مياه النيل التي تقل بشكل خاص في الصيف ولا تكفينا".

وتعاني مصر منذ سنوات من نقص في المياه يعزى أساسا إلى تزايد أعداد السكان ويحاول المزارعون تدبر أمورهم مع انخفاض حجم الوارد من المياه.

والنقص المائي في مصر يرجع كذلك إلى التغير المناخي والتلوث بمياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية.

وتزايد قلق المزارعين على ضفتي النيل في مصر بعد أن أعلنت اثيوبيا عزمها على إنتاج الكهرباء اعتبارا من 2020 من سد النهضة الذي تبنيه على النيل.

وترى مصر أن السد، الذي يكتمل تشييده قريبا، يشكل "خطرا وجوديا" إذ يمكن أن يؤدي إلى تقليل حجم المياه الواردة اليها بشكل كبير. ولكن إثيوبيا تؤكد أن نصيب مصر لن يتأثر.

ويقول أحمد وهو مزارع شاب في الثالثة والعشرين "سيكون (هذا السد) دمارا لنا ولأرضنا. كيف سنستمر في الزراعة؟" .

وبدأت مصر والسودان وإثيوبيا جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.

2/12/2019انخفاض المد على نهر النيل بمصر رويترز

ويؤكد هاني سلامة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه "لابد من التوصل الى اتفاق والا فإن مصر ستواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية غير محتملة".

ووفقا له، فان من بين هذه المشكلات والمخاطر سيكون جفاف الأراضي الزراعية وانخفاض حجم الزراعة وصعوبة توليد الكهرباء من السد العالي.

ويضيف رسلان "ويمكن أن يؤدي ذلك الى أزمة سياسية وعدم استقرار".

ويوفر النيل 95% من احتياجات مصر من المياه وعلى ضفتيه يعيش سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

والنيل أطول نهر في العالم ويعد شريانا رئيسيا في الدول العشر التي يمر بها.

ولكن وزير الري السابق محمد نصر الدين يشدد على أن "اعتماد مصر على نهر النيل لا يقارن بدول حوض النيل الاخرى".

ويتابع "نحن في مستوى أدنى من مستوى الشح المائي".

وبحسب المتخصصون، فإن شح المياه يبدأ عندما يقل نصيب الفرد سنويا من المياه عن ألف متر مكعب.

وبلغ نصيب الفرد في مصر 570 مترا مكعبا في العام 2018 وينتظر ان يقل الى 500 متر مكعب بحلول العام 2025، وفق الأرقام الرسمية.

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجراءات من أجل الحفاظ على موارد البلاد من المياه.

من ضمن هذه الاجراءات، وضع صنابير موفرة للمياه في الأماكن العامة واعادة تدوير المياه المستخدمة، وتقليص زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه مثل الأرز.

كما أبرمت مصر عقودا قيمتها عدة ملايين من الدولارات مع شركة فلوانس كورب الاميركية لبناء محطات تحلية لمياه البحر، وفق الشركة.

بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة عام 2011 وتأمل في أن تتمكن من توليد الكهرباء منه مع نهاية العام المقبل قبل أن يعمل السد بكامل طاقته في 2022.

ولم تسفر تسع سنين من المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا عن اتفاق.

الشهر الماضي اتفقت الدول الثلاث في واشنطن على مواصلة المحادثات بشأن النقاط الخلافية وعلى رأسها فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله.

وتطلب مصر الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا كحد أدني وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

وخلال اجتماع واشنطن، الذي شارك فيه البنك الدولي ومراقبون أمريكيون، قررت الدول الثلاث اعطاء نفسها مهلة حتى 15 كانون الثاني/يناير 202 للتوصل الى اتفاق.

ويعتقد وليام ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية أن "تسارع وتيرة المحادثات ووجود مراقبين يزيد من فرص التوصل إلى تسوية".

وتعتبر إثيوبيا أن السد الذي تبلغ كلفة تشييده 4 مليارات دولار أساسي لنموها الاقتصادي.

أما بالنسبة للسودان، فان السد سيوفر لها كهرباء وسينظم منسوب المياه التي تصل إليه.

ويستبعد الخبراء نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف على توزيع مياه النيل "لأن ذلك سيكون بالغ الضرر لكل الاطراف"، بحسب ديفيسون.

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