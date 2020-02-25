متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز": مبارك شخصية سياسية تركت بصماتها في مصر والمنطقة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لعائلة وأقارب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي أُعلنت وفاته في القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو، في تصريح لـ"يورونيوز": نعرب عن تعازينا لعائلة وأقارب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وـتابع المتحدث ستانو تصريحه بالقول: "نحن على قناعة بأن حسني مبارك كان شخصية سياسية قادت مصر لمدّة ثلاثة عقود وتركت بصماتها على البلاد وعلى المنطقة".

وكان مبارك توفي عن عمر يناهز الـ91 عاماً، وأعلن الخبر صهره منير ثابت ضابط الجيش السابق، وقال ثابت إن مبارك "توفي في مستشفى (الجلاء العسكري شرق القاهرة) والرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة".

وكان مبارك بإحدى مستشفيات العاصمة القاهرة منذ أكثر من شهر قضى الأيام الأخيرة منه بالعناية المركزة جراء إصابته بمضاعفات صحية عقب إجرائه جراحة دقيقة في الأمعاء.