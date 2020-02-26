أكبر حديقة حيوانات في بنغلادش تحظر ركوب الفيلة

فرضت أكبر حديقة حيوانات في بنغلادش، حظرا على ركوب الفيلة بعد حملات كثيفة لناشطين مدافعين عن الحيوانات.

وقال مدير الحديقة نور الإسلام لوكالة فرانس برس إنّ "تطبيق الحظر بدأ الشهر الماضي"، موضحا أن "القرار لا رجوع فيه"، مضيفا "نحن نوافق على الآراء التي تقول إن هذه الجولات ليست جيدة للحيوانات".

وأشاد نور الإسلام بالجهود التي بذلتها المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات، متابعا "ركوب الفيلة هو نوع من سوء معاملة الحيوان والقسوة عليها".

وتضم حديقة الحيوانات في دكا خمسة أفيال آسيوية تتراوح أعمارها بين 10 سنوات و30 عاما، كما أنها تؤوي أكثر من 2500 حيوان آخر من 137 نوعا من ضمنها نمور بنغالية مهددة بالانقراض.

وقال مدير الحديقة "إن الفيلة كانت تستخدم في السابق في جولات تشمل ألف شخص أحيانا في اليوم، قبل قرار الحظر هذا".