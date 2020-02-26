شاهد: السياح في إيطاليا يستمتعون بالعطلة رغم تفشي فيروس "كوفيد-19" في شمال البلاد

يستمر السياح القادمون إلى العاصمة روما في قضاء عطلتهم رغم المخاوف المتصاعدة بشأن تفشي الفيروس الجديد "كوفيد-19" شمال إيطاليا.

وكشفت آخرالإحصائيات عن إصابة 325 شخصا بفيروس كورونا وإحدى عشرة حالة وفاة.

وأعلنت إيطاليا مؤخرا عن حالة الطوارئ وألغت جل الفعاليات بما في ذلك كرنفال البندقية الشهير، إلا أنّ السياح يستمرون بزيارة العاصمة روما واكتشاف المواقع السياحية.

ويتركز معظم المصابين بفيروس كورونا في شمال إيطاليا، ورغم أن باقي المناطق (الوسط والجنوب) سجلت أعدادا قليلة إلا أنه خلق قلقا وخوفا لدى السكان هناك.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثامنة الأكثر جذبا للسياح، حسبما أعلنه المنتدى الإقتصادي العالمي العام المنصرم.

ويتوقع الخبراء في قطاع السياحة انخفاض عدد السياح بسبب انتشار الفيروس داخل البلاد. حيث تبدو الشوارع في روما خالية من المارة ويمكن رؤية بعض السياح وهم يرتدون أقنعة وكمامات. لكن هذا لم يمنع الزوار من الاستمتاع بعطلتهم.