السعودية تأمر بإلقاء القبض على مغنية راب أثارت جدلاً واسعاً بأغنية "بنت مكة"

أصدرت السلطات السعودية قراراً بإلقاء القبض على المسؤولين عن إنتاج أغنية لمطربة راب سعودية أثارت جدلاً واسعاً في المملكة التي عُرفت لعقود بطابعها المحافظ.

ونشرت المغنية التي قالت إنّ اسمها أصايل سلاي الأغنية تحت اسم "بنت مكة" على موقع يوتيوب الأسبوع الماضي وهي أغنية تتحدث عن عن نساء مدينة مكة وتصفهن بأنهن "سكر نبات"، وتتضمن مقاطع لفتيات صغيرات السن يرقصن على وقع الموسيقى،

وأعلنت سلطة منطقة مكة على حسابها على تويتر الجمعة أن أميرها خالد الفيصل أمر "بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب بنت مكة الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

كما وجّه "بإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم". ولم يتضح على الفور إذا كانت السلطات أوقفت أي شخص على صلة بالأغنية حتى الآن أم لا.

وتظهر سلاي الشابة السمراء في الأغنية البالغة أقل من دقيقتين وهي ترتدي نظارة شمسية وحجاباً أبيض في مقهى ثم يظهر خلفها فتاة غير محجبة وشاب يرقصان.

وتتضمن الأغنية مقاطع لمجموعة من الفتيات غير المحجبات وهن يرقصن.

ودعت سلاي في أغنيتها الشباب للزواج من بنات مكة "حياتك حتقلب (تتحول) جنة" مشيرة إلى أن "بنت مكة سكر نبات".

وتشهد المملكة تغييرات اجتماعيّة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، فسُمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخبة وإنهاء الفصل بين الرجال والنساء في المطاعم والأماكن العامة.

كذلك سُمح للمرأة بالعمل والسفر دون موافقة ولي أمرها وصار هناك غض نظر عن إبقاء المتاجر أبوابها مفتوحة في أوقات الصلاة وهو ما لم يكن مسموحاً به من قبل.

جدل واسع

وأثارت الأغنية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، واستخدم نشطاء وسم #بنت_مكة تمثلني بمواجهة المعارضين للأغنية الذين أطلقوا وسم #لستن_بنات_مكة.

كما قال البعض أن المغنية ليست سعودية بسبب لون بشرتها، واتهم كثيرون المعترضين على الأغنية بالعنصرية وأنهم يحاكمون المغنية بناء على أصولها ولون بشرتها، ولا يهتمون فعلاً بالجانب الديني أو الثقافي.