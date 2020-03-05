شاهد: في حدث نادر صحن الكعبة بلا مصلين ومعتمرين بعد قرار السلطات السعودية إغلاقه

قررت السلطات السعودية اليوم الخميس إبقاء صحن الكعبة مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، خشية وصول فيروس كورونا الجديد لأقدس المواقع لدى المسلمين، في خطوة "احترازية" نادرة تأتي بعد إعلان المملكة تعليق أداء مناسك العمرة.

وقرّرت المملكة هذا الأسبوع تعليق العمرة، التي يمكن تأديتها على مدار العام، لمواطنيها والأجانب بسبب مخاوف من وصول الفيروس الى مكة والمدينة. ما يطرح تساؤلات بصدد موسم الحج المقرر في تموز/يوليو.

وأعلنت السلطات حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران، حيث توفي 107 أشخاص بسبب الفيروس، ونقلوه إلى آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه "وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها عوائق بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

وتشمل الإجراءات "إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة". كما أكّدت أنه "تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم" المباركة عند المسلمين.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل "إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف بما فيه الروضة الشريفة ومقبرة البقيع".

وبات الفيروس يطال أكثر من 80 دولةً، مع عدد إصابات إجمالي يفوق 95 ألفاً عالمياً ووفيات تفوق 3200 حالة حتى الآن.

وكان موظفا في هيئة شؤون الحرمين قال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "صحن الطواف مغلق في إجراء احترازي موقت لمنع انتشار فيروس كورونا"، مضيفا أن الصلوات يمكن فقط تأديتها "في الأدوار العليا للمسجد" الحرام.

وأضاف أنّ صحن الكعبة سيظل "مغلقا حتى إشعار آخر. أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر".

وأوضح أنّ الأمر "لم يحدث من قبل"، اذ إنه لم يسبق أن أغلق الصحن خشية انتشار فيروس في موقع الطواف والصلاة الذي عادة ما يعج بمئات المعتمرين والمصلين طوال ساعات النهار والليل.

كما أكّد مسؤول في مشروع توسعة الحرمين فضّل عدم ذكر اسمه أنّ "أوامر صدرت بإغلاق صحن الكعبة للتطهير والتعقيم"، من دون أنّ يحدّد موعدا لإعادة السماح بالطواف والصلاة بالقرب من الكعبة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة الخميس لفرانس برس، إنّه "لا يزال هناك 260 ألف معتمر وافد في مكة والمدينة".

وأشار إلى أنّ السلطات الصحية تجري فحصين طبيين على المعتمرين عند تنقلهم بين المدينتين.

وبثّت قناة "السعودية قرآن" مشاهد لأبواب مغلقة بينما كان مئات المصلين يؤدون صلاتهم خلف الأبواب المؤدية إلى صحن الكعبة.

وياتي تعليق العمرة في إطار إجراءات احترازية اتخذت في كافة دول الخليج، بعد إلغاء تجمعات، من الحفلات الموسيقية إلى الأحداث الرياضية.

وأدّى 18.3 مليون شخص مناسك العمرة في العام 2018، بحسب الأرقام الرسمية في المملكة.

كما استقطب الحج حوالى 2.5 مليون شخص في 2019 فيما كانت السلطات المختصة قد توقعت قبل انتشار الفيروس أن يصل عدد الحجاج إلى2.7 مليون في عام 2020.